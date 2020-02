Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor confiant d'atteindre son objectif d'Ebitda 2022 Reuters • 20/02/2020 à 10:41









PARIS, 20 février (Reuters) - Le PGD d'Accor SA ACCP.PA , Sébastien Bazin, a déclaré jeudi à l'occasion de la présentation des résultats annuels du groupe d'hôtellerie : * ACCOR N'A CONSTATÉ JUSQU'ICI AUCUN IMPACT DE LA CRISE DU CORONAVIRUS POUR LE GROUPE EN DEHORS DE L'ASIE * ACCOR SE DIT CONFIANT D'ATTEINDRE SON OBJECTIF D'EBITDA DE 1,2 MILLIARD D'EUROS EN 2022 Pour plus de détails, cliquez sur ACCP.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris +0.31%