Accor : chiffre d'affaires en hausse de 8% au premier trimestre

(AOF) - Pour le premier trimestre 2024, le groupe Accor enregistre un chiffre d’affaires de 1,23 milliard d’euros, en hausse de 8% à périmètre et change constants (pcc) par rapport au premier trimestre 2023. Cette augmentation se décline en une hausse de 6% pour la division Premium, Milieu de Gamme et Économique et de 12% pour la division Luxe & Lifestyle. Le groupe réitère ses perspectives à moyen terme telles que communiquées lors de sa Journée Investisseurs du 27 juin 2023 avec une croissance annuelle du RevPAR (revenu par chambre disponible) entre 3% et 4%.

Le groupe prévoit aussi une croissance de l'EBE entre 9% et 12% (CAGR 2023-27) et une conversion en Free Cash-flow récurrent supérieur à 55%.

Au cours du premier trimestre 2024, Accor a réalisé un programme de rachat d'actions de 400 millions d'euros avec un effet relutif pour ses actionnaires à travers l'annulation de 3,9% de ses actions.

"Au cours de ce premier trimestre, marqué par le retour du groupe au sein du CAC 40, Accor enregistre une nouvelle fois des performances solides avec une croissance du chiffre d'affaires dans toutes les régions, en particulier au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique", résume le PDG Sébastien Bazin.

"En continuant à combiner exigence et agilité opérationnelle, qualité d'exécution et discipline financière, nous sommes confiants dans notre capacité à poursuivre notre croissance, en ligne avec les objectifs que nous nous sommes fixés", précise t-il.

