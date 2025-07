Accor, Bouygues, Crédit Agricole SA ... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Accor

Accor a publié des résultats semestriels globalement solides dans un contexte macro-économique complexe. Le chiffre d'affaires a augmenté de 2,5 %, à 2,745 milliards d'euros, tandis que le RevPAR, le revenu par chambre disponible, s'est amélioré de 4,6 %. Les effets de change ont eu un impact négatif de 69 millions d'euros, notamment à cause du real brésilien et des dollars australien et canadien. Parallèlement, l'excédent brut d'exploitation courant a connu une hausse de 9,4 %, à 552 millions d'euros, sur les six premiers mois de l'année.

Air France-KLM

Air France-KLM a publié des comptes en hausse. Au deuxième trimestre, le nombre de passagers transportés a augmenté de 5,9 % pour des capacités en progression de 4,2 % et des recettes par passager à +2 %. Sur le semestre, ces données sont respectivement en progression de 5,3 %, 4 % et 2,2 %. Dans ces conditions, le chiffre d'affaires du groupe de transport aérien a progressé de 6,2 %, à 8,443 milliards d'euros au deuxième trimestre, et de 6,9 %, à 15,608 milliards d'euros sur le premier semestre.

Aperam

Le spécialiste de l'acier inoxydable a publié ses résultats du premier semestre.

Arkema

Le chimiste a dévoilé ses résultats du premier semestre.

Bic

Bic a déclaré un résultat net part du groupe ajusté de 97 millions d'euros au premier semestre contre 123 millions un an plus tôt. Le fabricant de stylos, rasoirs et autres articles promotionnels a dégagé un Ebit de 122 millions d'euros contre 155 millions d'euros. La marge brute s'est établie à 48,5 % au 1er semestre 2025, contre 49,3 % au 1er semestre 2024, en raison de l'augmentation des coûts des matières premières et de l'électricité, ainsi que de l'impact défavorable de la fluctuation des devises. Le chiffre d'affaires s'élève à 1,07 milliard contre 1,13 milliard.

Bouygues

Bouygues a maintenu ses prévisions pour 2025 après avoir signé un premier semestre conforme aux attentes. Le conglomérat, présent dans la construction, les médias et les télécoms, a réalisé un bénéfice net de 173 millions d'euros, contre un bénéfice net de 186 millions d'euros un an plus tôt. Le résultat opérationnel des activités est ressorti à 796 millions d'euros contre 747 millions d'euros lors de la période correspondante de 2024. Sur la période, la marge a gagné 20 points de base. Le chiffre d'affaires total du groupe a augmenté de 1,3% sur la période, à 26,87 milliards d'euros.

Claranova

Le pure player de l'édition de logiciels diffusera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Coface

L'expert en assurance-crédit internationale précisera ses résultats du premier semestre.

Crédit Agricole SA

Crédit Agricole SA a vu son bénéfice net bondir de 30,7 % au deuxième trimestre à 2,39 milliards d'euros (un plus haut historique), porté notamment par l'activité de sa banque de financement et d'investissement (BFI), le consensus étant de 2,12 milliards d'euros. Le produit net bancaire s'établit à tout juste 7 milliards d'euros (contre 6,98 milliards attendus), en progression de 3,1% par rapport à la même période de l'an dernier. Il franchit ce seuil symbolique pour le troisième trimestre consécutif.

Elis

Elis a dévoilé un résultat net de 152,5 millions d'euros au premier semestre, en croissance de 28,6% en rythme annuel. Le groupe de blanchisserie industrielle a vu son Ebitda ajusté progresser de 5,1%, à 813,8 millions d'euros, et sa marge d'Ebitda ajusté a augmenté à 34,7% du CA (+0,3 point). Le chiffre d'affaires s'est amélioré de 9,6%, à 3,16 milliards d'euros. Le groupe n'anticipe aucun impact négatif direct lié à l'instauration de droits de douane par les États-Unis et confirme l'ensemble des objectifs financiers pour l'exercice 2025.

Emeis

L'ex-Orpea a annoncé son chiffre d'affaires du premier semestre.

Equasens

Le spécialiste des solutions numériques pour les professionnels de santé annoncera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Euronext

L'opérateur rendra compte de ses résultats au premier semestre.

Exosens

La société de haute technologie spécialisée dans la fourniture de technologies critiques d'amplification, de détection et d'imagerie a publié ses résultats du premier semestre.

FDJ United

FDJ United a dévoilé des résultats semestriels globalement conformes aux attentes et a confirmé ses objectifs annuels. Son chiffre d'affaires s'est élevé à 1,867 milliard d'euros, en hausse de 30,7 % en comptant Kindred. À périmètre comparable, les revenus sont en léger repli de 1,7 %. Le résultat opérationnel courant s'est affaissé de 5,4 %, à 270 millions d'euros, et le bénéfice net à fondu de 36,2 %, à 136 millions d'euros.

Groupe ADP

Groupe ADP a dévoilé des résultats semestriels mitigés. Sur les six premiers mois de l'année, son chiffre d'affaires a progressé de 9,6 %, à 3,163 milliards d'euros, et l'Ebitda courant a connu une hausse de 8,7 %, à 1,025 milliard d'euros. En revanche, le résultat opérationnel courant s'est affaissé de 35,2 %, à 441 millions d'euros. Enfin, le bénéfice net part du groupe a chuté de 72 %, à 97 millions d'euros. Ce dernier a été pénalisé par des effets comptables liés aux variations anormalement élevées des taux de change et par l'accroissement temporaire de la fiscalité en France.

Hopscotch

Hopscotch a déclaré un chiffre d'affaires de 118,5 millions d'euros au premier semestre 2025, en retrait de 8,3%. La marge brute semestrielle du groupe de communication s'élève à 45,7 millions d'euros, représentant un recul de 7,1% par rapport au premier semestre 2024. La société génère désormais plus de 35% de sa marge brute totale hors de France. Deux zones ont été particulièrement motrices sur ce premier semestre 2025 : l'Europe (hors de France) avec +23,4% par rapport à la même période de l'exercice 2024 et l'Asie à +17,1%.

JCDecaux

Le spécialiste de l'affichage extérieur a dévoilé ses résultats du premier semestre.

Klépierre

Klépierre a dévoilé de solides résultats semestriels marqués par des revenus locatifs bruts en hausse de 5,61 %, à 630,9 millions d'euros. Parallèlement, l'excédent brut d'exploitation s'est quant à lui installé à 506,5 millions d'euros, en progression de 6,12 %. Enfin, le cash-flow net courant part du groupe s'est élevé à 378,8 millions d'euros, soit 1,32 euro par action, contre 1,25 euro auparavant. Grâce à ces bonnes performances, le spécialiste des centres commerciaux en Europe continentale vise désormais un excédent brut d'exploitation en croissance de 5 %, contre +3 % précédemment.

LDLC

Le spécialiste de la high-tech livrera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Legrand

Legrand a dévoilé au titre du premier semestre 2025 un résultat net part du groupe de 628,1 millions d'euros, en croissance de 8,7%. Le résultat opérationnel ajusté s'élève à un peu plus d'1 milliard d'euros, en progression de 14,9% en rythme annuel. Le chiffre d'affaires de 4,77 milliards d'euros s'affiche en hausse de 13,4%, porté par les datacenters. Le cash flow libre atteint 10,5% du chiffre d'affaires de la période, soit 501,6 millions, en croissance de 7,2% par rapport au premier semestre 2024.

Parrot

Le spécialiste des microdrones professionnels présentera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Planisware

L'éditeur de logiciels spécialisés dans la gestion de projets a précisé ses résultats du premier semestre.

Renault

Au premier semestre, le chiffre d'affaires de Renault Group a légèrement progressé de 2,5 %, à 27,64 milliards d'euros. Les revenus de l'automobile ont quant à eux connu une très légère croissance de 0,5 %, à 24,49 milliards d'euros. La marge opérationnelle du constructeur automobile a, en revanche, reculé de 8,1 % du chiffre d'affaires à 6 %. Le résultat net part du groupe est passé d'un bénéfice de 1,38 milliard d'euros, à une perte de 11,143 milliards d'euros. Hors impact de Nissan, Renault Group a dégagé un bénéfice de 461 millions d'euros.

Safran

L'équipementier aéronautique a communiqué ses résultats du premier semestre.

Saint-Gobain

Le spécialiste des matériaux de construction publiera ses résultats du premier semestre.

Sanofi

Sanofi a dévoilé des résultats en nette amélioration. Au deuxième trimestre, le laboratoire français a généré un chiffre d'affaires de 9,994 milliards d'euros, en hausse de 6 %. Parallèlement, le cash-flow libre a bondi de 65,8 %, à 1,429 milliard d'euros. Enfin, le bénéfice net des activités a légèrement reculé de 0,6 %, à 1,940 milliard d'euros. Sur l'ensemble du premier semestre, les revenus ont progressé de 8,3 %, à 19,889 milliards d'euros, le cash-flow libre a flambé de 474,3 %, à 2,458 milliards d'euros et le bénéfice net des activités a augmenté de 7,6 %, à 4,152 milliards d'euros.

Schneider Electric

Schneider Electric a déclaré au premier semestre 2025 un résultat net part du groupe de 1,9 milliard d'euros, en croissance de 2%. L'Ebitda ajusté du spécialiste de la transformation numérique, de la gestion de l'énergie et de l'automatisation atteint 3,5 milliards d'euros en progression organique de 6,9%. Le chiffre d'affaires a enregistré une croissance organique de 7,9% à 19,33 milliards d'euros.

Scor

Le réassureur a publié ses résultats du premier semestre.

SES

Le groupe a annoncé ses résultats du premier semestre.

Société Générale

Le groupe bancaire a diffusé ses résultats du premier semestre.

Spie

La société spécialisée dans les services de génie, d'énergie et de communication

a dévoilé ses résultats du premier semestre.

Technip Energies

Le groupe parapétrolier a précisé ses résultats du premier semestre.

TP

L'ex- Teleperformance signalera ses résultats du premier semestre.

Tikehau Capital

La collecte nette de Tikehau Capital a atteint 3,97 milliards d'euros au premier semestre 2025, contre 3,35 milliards d'euros, un an plus tôt à la même époque. Le spécialiste de la gestion d'actifs alternatifs souligne qu'il s'agit cette année d'un niveau historique pour une période de 6 mois. Environ 80% de la collecte nette provenait de clients internationaux, portée par une dynamique solide aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Espagne, aux Émirats arabes unis, au Japon et en Israël.

Unibail

L'exploitant de centres commerciaux a livré ses résultats du premier semestre.

Veolia

Le spécialiste des services à l'environnement a annoncé ses résultats du premier semestre.

Vinci

Vinci a publié un résultat net part du groupe de 1,89 milliard d'euros au titre de son premier semestre, en recul de 5%. L'Ebitda a atteint sur la période 6,12 milliards d'euros, en progression de 8%. Le chiffre d'affaires a, pour sa part, enregistré une hausse de 3,2%, à 34,85 milliards d'euros. Le cash-flow libre ressort légèrement positif à 46 millions d'euros (361 millions d'euros au 1er semestre 2024), étant rappelé que l'essentiel du cash-flow libre du Groupe est généré au second semestre.

Viridien

L'ex-CGG publiera ses résultats du premier semestre.

Vivendi

Le groupe de communication signalera ses résultats du premier semestre.

Wendel

La société d'investissement rendra compte de ses résultats du premier semestre.