Accor: BlackRock passe sous les 5% du capital
information fournie par Cercle Finance 15/08/2025 à 10:44
Le géant américain de la gestion d'actifs a précisé détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 11.797.573 actions Accor représentant autant de droits de vote, soit 4,82% du capital et 4,13% des droits de vote de la chaine hôtelière.
