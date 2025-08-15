 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Accor: BlackRock passe sous les 5% du capital
information fournie par Cercle Finance 15/08/2025 à 10:44

(Zonebourse.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 13 août, le seuil de 5% du capital d' Accor , au résultat d'une cession d'actions sur le marché et d'une diminution du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.

Le géant américain de la gestion d'actifs a précisé détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 11.797.573 actions Accor représentant autant de droits de vote, soit 4,82% du capital et 4,13% des droits de vote de la chaine hôtelière.

ACCOR
Euronext Paris
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

