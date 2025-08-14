Accor: BlackRock franchit le seuil des 5% du capital
information fournie par Cercle Finance 14/08/2025 à 12:59
Ce franchissement de seuil résulte d'une augmentation du nombre d'actions Accor détenues à titre de collatéral.
Valeurs associées
|44,2200 EUR
|Euronext Paris
|-0,16%
