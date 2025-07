Accor: BlackRock franchit à la baisse les 5% du capital information fournie par Cercle Finance • 25/07/2025 à 17:08









(Zonebourse.com) - BlackRock a annoncé vendredi avoir franchi en baisse, pour le compte de ses fonds et de ses clients, le seuil de 5% du capital d' Accor à la suite d'une cession d'actions hors marché et d'une diminution du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.



En date du 22 juillet dernier, le numéro un mondial de la gestion d'actifs détenait plus de 11,7 millions de titres représentant autant de droits de vote, soit autour de 4,8% du capital et 4,1% des droits de vote.





Valeurs associées ACCOR 49,7300 EUR Euronext Paris +1,02%