Accor: bien orienté après son CMD, l'avis d'analystes information fournie par Cercle Finance • 28/06/2023 à 16:04

(CercleFinance.com) - Le titre Accor gagne plus de 2% à la bourse de Paris alors que ce matin, Stifel a annoncé maintenir sa recommandation 'achat' sur le titre, avec un objectif de cours relevé de 39 à 41 euros, dans le sillage d'estimations plus élevées pour le groupe hôtelier, jugeant que la journée investisseurs 'a confirmé ses attentes positives et l'attractivité' du dossier.



'La feuille de route à moyen terme comprend une perspective de croissance solide, soutenue par l'expansion de la plateforme luxe et lifestyle, ainsi qu'un levier opérationnel en amélioration', met en avant le broker.



'De façon importante, le cadre d'allocation de capitaux fixé par le groupe s'est montré rassurant, avec un accent mis sur la redistribution de cash aux actionnaires', ajoute Stifel, qui juge en outre que la valorisation demeure convaincante.



De son côté, Oddo BHF maintient sa note de 'surperformance' sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 42 euros.



L'analyste rapporte qu'au cours de son CMD hier à Paris, Accor a dévoilé des guidances 2023 et à moyen terme qui paraissent 'solides et positives sur le niveau de croissance attendu'.



Ainsi, pour FY23, Accor anticipe un EBITDA de 920/960 ME (ODDO BHF en ligne à 939 MEe, inchangé), basé sur une croissance des RevPAR y-o-y de +15/20% (ODDO BHF +17.4%e, inchangé).



'Le management a concédé que cette guidance était prudente, en raison du manque de visibilité sur la fin d'année', rapporte Oddo BHF.