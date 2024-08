Accor bien orienté après le refinancement de sa dette hybride

(AOF) - Accor (+0,19% à 37,62 euros) annonce son intention d'émettre de nouvelles obligations super subordonnées à durée indéterminée libellées en euros, portant intérêt à taux fixe puis à taux variable "reset", d'un montant attendu de 500 millions d’euros, avec une première date de remboursement au gré de la société en juin 2030. Accor annonce aussi le lancement d’une offre de rachat "any and all" sur ses obligations super subordonnées à durée indéterminée remboursables à partir de janvier 2025, portant intérêt à taux fixe puis à taux variable "reset", d'un montant de 500 millions d’euros.

Ces obligations existantes ont été émises le 30 octobre 2019 , et admises aux négociations sur Euronext Paris.

L'intention de la société est de "maintenir le montant total en circulation de ses obligations hybrides au niveau actuel": elle reste engagée à "maintenir du capital hybride comme composante permanente de sa structure de capital".

Accor dit s'attendre à ce que les agences de notation accordent une notation de BB / BB (S&P / Fitch).

L'offre de rachat commencera le 28 aout 2024 et expirera à 17:00 (Heure de Paris) le 4 septembre 2024. Il est prévu que l'opération se dénoue le 9 septembre 2024.Les résultats de l'offre de rachat seront annoncés le 5 septembre 2024.

En septembre 2023, Accor a salué la décision de S&P de lui attribuer désormais une notation ‘Investment Grade' ouvrant la voie à des rachats d'actions. L'agence de notation a alors relevé la note du groupe hôtelier de BB+ (perspective positive) à BBB- (perspective stable).

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "hôtellerie et loisirs"

Un tourisme mondial toujours en progression

Sur les neuf premiers mois de l'année 2022, 700 millions de touristes ont voyagé à l'international, soit plus du double (+133%) du chiffre enregistré à la même période en 2021. Ce chiffre atteint 63 % des niveaux de 2019, ce qui devrait permettre au secteur d'atteindre 65 % de ses niveaux pré-pandémiques en 2022. Ce résultat est dû à un fort niveau de demande et à la levée progressive des restrictions dans un grand nombre de pays. L'Europe soutient significativement ce rebond avec l'arrivée de 477 millions de personnes entre janvier et septembre 2022 (68% du total mondial), atteignant 81% du niveau pré-covid. Le tourisme y est tiré par une forte demande intra-régionale et des voyages en provenance des États-Unis. Certaines destinations ont enregistré des augmentations notables de leurs recettes, notamment la Serbie, la Roumanie, la Turquie, la Lettonie, le Portugal, le Pakistan, le Mexique, le Maroc et la France.