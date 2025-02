Accor: après les bons résultats 2024, le PDG veut "finir le job" en rempilant pour 3 ans

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

Accor a publié jeudi des résultats 2024 record et son PDG Sébastien Bazin veut "finir le job" en rempilant jusqu'en 2028, avec comme priorités la cession de l'ex-pôle immobilier AccorInvest, la croissance de l'entité lifestyle Ennismore et l'accélération au Moyen-Orient, en Chine et en Amérique du Sud.

Le géant français de l'hôtellerie a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires en hausse de 11% à 5,60 milliards d'euros, légèrement mieux qu'attendu.

C'est la division "luxe et lifestyle" qui a tiré l'activité en progressant de 19%, à 2,58 milliards d'euros, quand la division "premium, milieu de gamme et économique" a crû de 5% à 3,10 milliards d'euros.

Le sixième groupe hôtelier mondial, qui possède des enseignes comme Ibis, Sofitel, Novotel, Mercure ou Pullman, a dégagé l'an dernier un bénéfice net de 610 millions d'euros, en recul de 3,5% en raison d'une charge d'impôts plus importante qu'en 2023.

Sur 2024, le RevPAR (revenu par chambre, indicateur phare de l'industrie hôtelière) a progressé de 5,7% à 75 euros et l'excédent brut d'exploitation de 12% à 1,12 milliard d'euros.

Fort de ces bons chiffres, le PDG, qui dirige Accor depuis fin 2013 et dont le mandat court jusqu'à mai 2026, devrait voir celui-ci prolongé "par anticipation" jusqu'en 2028, selon les souhaits du conseil d'administration qui soumettra cette proposition à l'assemblée générale des actionnaires en mai.

"Il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas terminé, qui sont en train d'être menées à bien, et il faut deux ou trois ans pour finir le job", a-t-il estimé devant les analystes, listant "cinq engagements" qu'il juge prioritaires.

Parmi eux, "l'excellence opérationnelle" afin de réaliser les objectifs présentés dans le plan stratégique 2023/2027, l'accélération "dans certaines zones géographiques où nous sommes les premiers ou bien nous devrions l'être: l'Amérique du Sud, l'Inde, la Chine et le Moyen-Orient", a énuméré le PDG.

Autres enjeux, "la croissance d'Ennismore", coentreprise dédiée au lifestyle avec des marques comme Mama Shelter, et les "talents" afin de s'assurer que "l'équipe soit totalement prête à diriger ce groupe", a indiqué le dirigeant.

- Cession d'AccorInvest -

Et enfin la cession d'"AccorInvest", qui détient les murs de plus de 700 hôtels dans le monde, et dans lequel il détient toujours 30% de parts. Elle sera engagée en 2025 et pourrait prendre jusqu'à 18 mois, selon le PDG qui a assuré qu'elle se ferait "en douceur et avec un bénéfice mutuel".

AccorInvest détient notamment les murs et les fonds des hôtels super-économiques F1 qu'il cherche à céder, selon des informations des Echos confirmées par Accor, qui détient la marque.

"Nous sommes en discussion, nous n'avons rien conclu, donc je ne peux rien vous dire de plus" a indiqué le PDG.

La CGT Commerce et services a dénoncé mercredi cette cession dans un tract, estimant qu'"Accor abandonne une marque emblématique" et déplorant "une casse sociale organisée qui devrait se poursuivre avec un plan de licenciement au siège d'Evry dès mars ou avril 2025".

La chaîne de motels à la française, créée en 1985, compte 130 établissements, uniquement en France.

Accor précise qu'en 2024 la filiale AccorInvest a "maintenu son activité, indépendamment de son plan de cession d'actifs, et a enregistré d'importantes plus-values sur ses actifs cédés".

Selon Sébastien Bazin, une "large majorité" du produit de la vente ira aux actionnaires et une introduction en Bourse n'est pas exclue: "il n'y a pas de tabou".

Accor avait filialisé sa foncière AccorInvest en 2017 en vue d'en céder le contrôle afin de devenir un pur exploitant hôtelier. Mi-2018, le groupe avait vendu 65% de ce pôle pour 4,8 milliards d'euros, s'engageant à en conserver 30% jusqu'en mai 2023.

Mais le Covid est passé par là, fragilisant fortement les résultats de la foncière contrainte à un vaste plan de suppression de postes et à la souscription d'un prêt garanti par l'Etat, et Accor a conservé ses 30% plus longtemps que prévu.

Au total, Accor est présent dans plus de 110 pays avec 5.682 hôtels (dont 293 ouverts l'an dernier) et environ 10.000 restaurants et bars.