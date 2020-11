Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor anticipe une perte nette supérieure à un milliard d'euros en 2020 Reuters • 25/11/2020 à 12:17









ACCOR ANTICIPE UNE PERTE NETTE SUPÉRIEUR À UN MILLIARD D'EUROS EN 2020 PARIS (Reuters) - Le groupe Accor anticipe une perte nette supérieure à un milliard d'euros en 2020 et un recul de son chiffre d'affaires de plus de 70%, déclare son PDG, Sébastien Bazin, dans une interview accordée au quotidien Le Monde. "Nous aurons sûrement un résultat net négatif de plus d'un milliard d'euros. On va perdre plus de 70% de notre chiffre d'affaires 2019 et on présentera un Ebitda (excédent brut d'exploitation) négatif cette année", dit-il. Mais Sébastien Bazin ajoute n'avoir "aucun doute sur notre capacité à rebondir avec un Ebitda positif l'an prochain, à condition qu'il n'y ait pas de troisième vague et que les frontières rouvrent avant la fin du premier trimestre". Sur la gestion de la crise épidémique par l'exécutif, il estime qu'"il faut sortir de la dictature du risque sanitaire". "Que le gouvernement arrête d'être dans la peur, la tête dans les chiffres, et accepte un caractère de risque plus élevé pour que l'économie reparte", ajoute-t-il. A la Bourse de Paris, l'action Accor reculait de 2,2% à 31 euros à 11h35. (Bertrand Boucey et Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris -2.87%