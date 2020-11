Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor anticipe une perte nette supérieur à un milliard d'euros en 2020 - Bazin dans Le Monde Reuters • 25/11/2020 à 11:29









PARIS, 25 novembre (Reuters) - Le groupe Accor ACCP.PA anticipe une perte nette supérieure à un milliard d'euros en 2020 et un recul de son chiffre d'affaires de plus de 70%, déclare son PDG, Sébastien Bazin, dans une interview https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/11/24/sebastien-bazin-on-navigue-a-vue_6060970_3234.html accordée au quotidien Le Monde. "Nous aurons sûrement un résultat net négatif de plus d'un milliard d'euros. On va perdre plus de 70% de notre chiffre d'affaires 2019 et on présentera un Ebitda (excédent brut d'exploitation) négatif cette année", dit-il. (Bertrand Boucey et Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris -3.00%