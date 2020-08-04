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+ fortes hausses et baisses SBF 120

Accor annonce une perte d'EBITDA au S1 de 227 millions d'euros
Reuters04/08/2020 à 18:03

4 août (Reuters) - ACCOR SA ACCP.PA :

* CHIFFRE D'AFFAIRES AU S1 EUR 917 MLNS CONTRE EUR 1,93 MDS IL Y A UN AN

* PERTE D'EBITDA AU S1 EUR 227 MLNS CONTRE PROFIT DE EUR 375 MLNS IL Y A UN AN

* CASH-FLOW RÉCURRENT NÉGATIF AU S1 À EUR 473 MLNS CONTRE POSITIF À EUR 144 MLNS IL Y A UN AN

* PERTE NETTE PDG AU S1 EUR 1,51 MDS CONTRE PROFIT DE EUR 141 MLNS IL Y A UN AN

* DETTE NETTE COMPTABLE DU GROUPE AU 30 JUIN 2020 S'ÉTABLIT À 1,09 MDS D'EUROS, CONTRE 1,33 MDS D'EUROS DU 31 DÉCEMBRE 2019

* MISE EN PLACE D'UN PLAN D'ÉCONOMIE RÉCURRENTE DE 200 MILLIONS D'EUROS SUR UNE BASE DE COÛTS DE 1,2 MILLIARD D'EUROS EN 2019 (I.E. HOTELSERVICES ET HOLDING)

* CE PLAN INCLUT UNE AUTOMATISATION DES TÂCHES BASÉES SUR DES PROCESSUS QUI PEUVENT ÊTRE RÉPÉTÉS

* CE PLAN INCLUT UNE SIMPLIFICATION ET UN ALIGNEMENT DES STRUCTURES OPÉRATIONNELLES À TRAVERS LES DIFFÉRENTES RÉGIONS

* PERSPECTIVES 2020 : DANS LE CONTEXTE ACTUEL DU COVID-19, LA SOCIÉTÉ EST INCAPABLE DE FOURNIR DES PERSPECTIVES D'EBITDA POUR 2020

* PROJET DE PROCÉDER À 1000 LICENCIEMENTS - CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

Texte original: https://bit.ly/30p6LSm Pour plus de détails, cliquez sur ACCP.PA

(Gdansk Newsroom)

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