Accor annonce une perte d'EBITDA au S1 de 227 millions d'euros

4 août (Reuters) - ACCOR SA ACCP.PA : * CHIFFRE D'AFFAIRES AU S1 EUR 917 MLNS CONTRE EUR 1,93 MDS IL Y A UN AN * PERTE D'EBITDA AU S1 EUR 227 MLNS CONTRE PROFIT DE EUR 375 MLNS IL Y A UN AN * CASH-FLOW RÉCURRENT NÉGATIF AU S1 À EUR 473 MLNS CONTRE POSITIF À EUR 144 MLNS IL Y A UN AN * PERTE NETTE PDG AU S1 EUR 1,51 MDS CONTRE PROFIT DE EUR 141 MLNS IL Y A UN AN * DETTE NETTE COMPTABLE DU GROUPE AU 30 JUIN 2020 S'ÉTABLIT À 1,09 MDS D'EUROS, CONTRE 1,33 MDS D'EUROS DU 31 DÉCEMBRE 2019 * MISE EN PLACE D'UN PLAN D'ÉCONOMIE RÉCURRENTE DE 200 MILLIONS D'EUROS SUR UNE BASE DE COÛTS DE 1,2 MILLIARD D'EUROS EN 2019 (I.E. HOTELSERVICES ET HOLDING) * CE PLAN INCLUT UNE AUTOMATISATION DES TÂCHES BASÉES SUR DES PROCESSUS QUI PEUVENT ÊTRE RÉPÉTÉS * CE PLAN INCLUT UNE SIMPLIFICATION ET UN ALIGNEMENT DES STRUCTURES OPÉRATIONNELLES À TRAVERS LES DIFFÉRENTES RÉGIONS * PERSPECTIVES 2020 : DANS LE CONTEXTE ACTUEL DU COVID-19, LA SOCIÉTÉ EST INCAPABLE DE FOURNIR DES PERSPECTIVES D'EBITDA POUR 2020 * PROJET DE PROCÉDER À 1000 LICENCIEMENTS - CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE Texte original: https://bit.ly/30p6LSm Pour plus de détails, cliquez sur ACCP.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris +3.91%