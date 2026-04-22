Accor annonce une assemblée générale des actionnaires

* Accor convoque assemblée générale 27 mai 2026 à Issy-les-Moulineaux. * Vote sur approbation comptes sociaux 2025, comptes consolidés 2025.

* Décision attendue sur affectation du résultat 2025, dividende proposé 1,35 EUR par action. * Renouvellement de mandats d’administrateurs soumis au vote, dont Anne-Laure Kiechel, Bruno Pavlovsky. * Résolutions sur rémunération des mandataires sociaux, conventions réglementées, autorisation de rachat d’actions jusqu’à 10% du capital à 80 EUR maximum par action. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Accor SA published the original content used to generate this news brief on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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