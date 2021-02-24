Accor annonce un CA en 2020 en baisse à €1,62 milliard
Reuters•24/02/2021 à 07:39
24 février (Reuters) - Accor SA ACCP.PA :
* CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2020 EUR 1,62 MD CONTRE EUR 4,05 MDS IL Y A UN AN
* EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION EN 2020 EN PERTE À EUR -391 MLNS CONTRE GAIN DE EUR 825 MLNS IL Y A UN AN
* LE RÉSULTAT NET PART DU GROUPE EN 2020 ACCUSE UN PERTE DE EUR -1.99 MDS CONTRE GAIN DE EUR 464 MLNS IL Y A UN AN
* CASH-FLOW RÉCURRENT À FIN DÉCEMBRE NÉGATIF DE EUR -727 MLNS CONTRE POSITIF À 434 EUROS IL Y A UN AN
* SIGNES TANGIBLES DE REPRISE EN ASIE, AFRIQUE-MOYEN ORIENT ET AMÉRIQUE DU SUD AU 4ÈME TRIMESTRE
* CONSOLIDATION DE LA POSITION DE LIQUIDITE A 4.2 MILLIARDS D'EUROS
* EN 2021, ALORS QUE LE DÉPLOIEMENT DE LA VACCINATION PERMET UN REBOND PROGRESSIF DU TOURISME, ACCOR EST DONC IDÉALEMENT POSITIONNÉ POUR BÉNÉFICIER DE LA REPRISE ET POURSUIVRE AVEC DÉTERMINATION SA FEUILLE-PDG
* LE PLAN D'ÉCONOMIE DE COÛTS RÉCURRENTS DE 200 MILLIONS D'EUROS RESET PRÉSENTÉS EN AOÛT 2020 LORS DE LA PRÉSENTATION DES RÉSULTATS SEMESTRIELS EST DÉPLOYÉ SELON L'AGENDA PRÉVU
* CONSOMMATION DE LIQUIDITÉ MENSUELLE RÉDUITE DE MOITIÉ AU 2ND SEMESTRE
* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION A DÉCIDÉ DE PROPOSER DE NE PAS VERSER DE DIVIDENDE
* A FIN DÉCEMBRE 2020, 82% DES HÔTELS DU GROUPE SONT OUVERTS, SOIT PLUS DE 4 000 UNITÉS
* IL Y A UN POTENTIEL DE REBOND IMPORTANT SUR L'ANGLETERRE NOTAMMENT AVEC CE QUE BORIS JOHNSON A ANNONCE HIER-CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE
* JANVIER CONFIRME LES SIGNES TANGIBLES DE REPRISE EN ASIE, AFRIQUE-MOYEN ORIENT ET AMÉRIQUE DU SUD AU T4-CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE
Texte original: https://bit.ly/2NVHjQQ Pour plus de détails, cliquez sur [ ]
(Rédaction de Gdansk)
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