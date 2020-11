Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor annonce l'acquisition de 100% des marques de sbe Reuters • 24/11/2020 à 18:04









24 novembre (Reuters) - Accor ACCP.PA a annoncé mardi dans un communiqué: * L'ACQUISITION DE 100% DES ACTIVITÉS ASSET LIGHT DE SBE * L'ACCORD PORTE NOTAMMENT SUR LES MARQUES DELANO, MONDRIAN, SLS ET HYDE, ET LA QUASI-TOTALITÉ DES MARQUES DE RESTAURANTS ET BARS DU GROUPE, DONT CLEO, FILI'A, ET CARNA BY DARIO CECCHINI * LE FONDS ELDRIDGE ACQUIERT POUR SA PART LES DEUX DERNIERS ACTIFS IMMOBILIERS ENCORE DÉTENUS PAR SBE : L'HUDSON HOTEL, À NEW YORK, ET LE DELANO, À MIAMI * EN PARALLÈLE, SAM NAZARIAN ACQUIERT 100% DE LA PLATEFORME DISRUPTIVE RESTAURANT GROUP (DRG) DE SBE, COMPRENANT 15 RESTAURANTS ET DISCOTHÈQUES * L'OPÉRATION, RÉALISÉE PAR ÉCHANGE D'ACTIFS ET DE NUMÉRAIRE, ENTRAÎNE POUR ACCOR UN INVESTISSEMENT DE 300 MILLIONS D'EUROS, EN QUASI-TOTALITÉ LIÉ AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE DE SBE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ACCP.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris +4.62%