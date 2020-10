Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor annonce CA de 329 millions d'euros au T3 Reuters • 22/10/2020 à 18:14









22 octobre (Reuters) - * CHIFFRE D'AFFAIRES AU T3 EUR 329 MLNS VERSUS EUR 1,05 MDS IL Y A UN AN * LE REVPAR EST EN BAISSE DE 62,8% SUR LE T3, SOIT UNE AMÉLIORATION SÉQUENTIELLE SIGNIFICATIVE APRÈS UN T2 DIFFICILE (REVPAR EN BAISSE DE 88,2%) * LE GROUPE BÉNÉFICIE DE SA SOLIDE SITUATION DE LIQUIDITÉ, QUI EXCÈDE 4 MILLIARDS D'EUROS À FIN SEPTEMBRE * LE GROUPE CONFIRME POUR L'ANNÉE 2020 UNE SENSIBILITÉ DE L'EBE PAR POINT DE REVPAR INFÉRIEURE À 20 MILLIONS D'EUROS * LE GROUPE CONFIRME POUR L'ANNÉE 2020 UNE CONSOMMATION DE LIQUIDITÉ MENSUELLE À 80 MILLIONS D'EUROS * AU COURS DU T3, ACCOR A OUVERT 57 HÔTELS REPRÉSENTANT 7 800 CHAMBRES Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ACCP.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris +0.94%