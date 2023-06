Accor: ambitions fixées à moyen terme information fournie par Cercle Finance • 27/06/2023 à 08:18

(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa journée investisseurs, Accor présente ses ambitions sur le moyen terme et indique prévoir ainsi une croissance annualisée entre 9 et 12% de son EBE (excédent brut d'exploitation) entre 2023 et 2027.



Toujours sur la période 2023-27, la chaine hôtelière vise des croissances annuelles moyennes de +3 à +5% pour le réseau, de +3 à +4% pour le RevPAR (revenu par chambre disponible) et de +6 à +10% pour le chiffre d'affaires M&F (management et franchise).



La combinaison d'une performance robuste et d'un bilan solide permettra au groupe de retourner environ trois milliards d'euros à ses actionnaires sur la période 2023-27 en ligne avec les prérequis d'un profil 'Investment Grade'.



Fort de ses priorités stratégiques et de la dynamique actuelle de l'activité, Accor prévoit désormais un RevPAR pour 2023 en hausse de +15 à +20% par rapport à 2022 et dévoile un objectif d'EBE attendu entre 920 et 960 millions d'euros.