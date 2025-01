Accor: alliance technologique pour la gestion des données information fournie par Cercle Finance • 22/01/2025 à 09:13









(CercleFinance.com) - Accor annonce se joindre à l'alliance technologique scellée il y a deux ans entre Pernod Ricard et JCDecaux pour la gestion des données. Les trois entreprises poursuivront ainsi le développement du Data Portal, initialement développé par Pernod Ricard depuis 2015.



Ce portail centralise les différentes sources de données de chaque entreprise associée à travers le monde, facilitant l'accès et la gestion de ces données pour les équipes concernées. Son utilisation ne donne lieu à aucun échange de données entre les entreprises.



'Le secteur de l'hôtellerie-restauration est un secteur extrêmement riche en données et l'enjeu est de rendre cette donnée exploitable et manipulable par le plus grand nombre afin d'en extraire la valeur', explique Accor.





