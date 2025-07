Accor: -13% vers 43,1E, comblement du 'gap' des 42,3E en vue information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 11:24









(CercleFinance.com) - Plombé par la chute de ses recettes en zone Dollar (qui perd 10% contre toutes devises en 2025), Accor dévisse de -13% vers 43,1E.

Le comblement du 'gap' des 42,3E du 23 juin semble imminent et le titre pourrait bien en passer par un re-test du plancher des 41,2E du 19 juin.





Valeurs associées ACCOR 44,3600 EUR Euronext Paris -10,20%