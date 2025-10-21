Accès de faiblesse du yen après la nomination de Sanae Takaichi au poste de Premier ministre

(AOF) - Sanae Takaichi a remporté le vote parlementaire pour devenir Premier ministre du Japon, devenant ainsi la première femme à occuper ce poste. La perspective de son élection après qu'elle soit devenue présidente du PLD, le plus puissant des partis japonais, avait déjà pesé sur le yen. Elle devrait mener des politiques budgétaires et monétaires plus accommodantes afin de soutenir la croissance économique du pays. Sur le marché des changes, le dollar gagne 0,71%, à 151,81yens. Selon MUFG, Satsuki Katayama devrait devenir la première femme ministre des Finances du pays.

"Nos collègues ont remarqué que fondamentalement, elle partageait l'avis du ministère des Finances et n'était pas favorable à une hausse significative des taux d'intérêt," explique Lee Hardman, économiste de la banque japonaise spécialisée dans les changes.

Selon lui, sa nomination au poste de nouvelle ministre des Finances va, du moins dans un premier temps, raviver les espoirs selon lesquels la Première ministre Sanae Takaichi s'apprêterait à mettre en œuvre des politiques budgétaires plus expansionnistes. "Une position soutenue par Bloomberg qui a rapporté aujourd'hui que Satsuki Katayama est généralement connue pour son soutien à une politique budgétaire expansionniste," précise Lee Hardman.

La Banque du Japon fera connaître sa décision sur ses taux, 30 octobre.