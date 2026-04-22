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Accenture, Vodafone et SAP s'allient dans la robotique humanoïde
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 11:33

À l'occasion de l'Hannover Messe, Accenture annonce collaborer avec Vodafone Procure & Connect et SAP pour l'utilisation de robots humanoïdes dans des environnements d'entrepôt, dans le cadre d'un programme pilote.

Les 3 partenaires visent à "démontrer comment l'IA physique peut améliorer l'efficacité opérationnelle, améliorer la sécurité et permettre de nouvelles approches en matière de conception de main-d'oeuvre et de modèles économiques".

Le programme pilote s'est déroulé dans l'entrepôt de Vodafone Procure & Connect à Duisbourg, en Allemagne, où des robots humanoïdes ont été déployés pour opérer parallèlement aux systèmes d'entrepôt existants. Ils recevaient des tâches d'inspection via le système SAP Extended Warehouse Management et effectuaient de manière autonome des inspections visuelles.

Au cours du pilote, ces robots humanoïdes ont identifié des inefficacités opérationnelles, des risques de sécurité et des opportunités d'optimisation dans les processus d'entrepôt, puis ont rapporté leurs conclusions et recommandations directement au système SAP, permettant une visibilité en temps réel et une prise de décision opérationnelle plus éclairée.

SAP a dirigé l'intégration des robots dans le système de gestion d'entrepôt, tandis qu'Accenture a conçu et déployé le cadre d'intelligence et d'exploitation robotique, s'appuyant sur son expertise en IA physique, robotique avancée et environnements de jumeaux numériques.

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