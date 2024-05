Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accenture: vers l'acquisition de l'agence brésilienne Soko information fournie par Cercle Finance • 03/05/2024 à 15:06









(CercleFinance.com) - Accenture annonce son intention d'acquérir Soko, une agence de création brésilienne.



Fondée en 2015, Soko est classée parmi les trois meilleures agences de publicité au Brésil par SCOPEN pour son excellence en matière d'innovation et de créativité.



Soko intégrera l'agence de création de renommée mondiale Droga5, renforçant ainsi l'influence et la pertinence de l'agence au Brésil tout en renforçant les capacités de création et de marque du marché au sein d'Accenture Song.



' Soko incarne déjà les valeurs de Droga5 : il s'agit d'une agence créative, stratégique, obsédée par l'humanité et dotée d'une immense ambition ', a commenté David Droga, directeur général d'Accenture Song.







