Accenture va déployer Copilot auprès de l'ensemble de ses 743 000 employés, un coup de pouce pour Microsoft

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Aditya Soni

Microsoft MSFT.O déploie son assistant IA Copilot 365 auprès de l'ensemble des quelque 743 000 employés d'Accenture, dans le cadre du plus important contrat d'entreprise jamais conclu pour ce chatbot, alors que le géant du logiciel cherche à convertir une plus grande partie de sa vaste base de clients en utilisateurs payants.

Les détails financiers de l'accord n'ont pas été divulgués par les deux entreprises dans un communiqué conjoint publié lundi. Il s'agit d'un coup de pouce majeur pour Microsoft, car un peu plus de 3% de ses quelque 450 millions d'utilisateurs 365 en entreprise paient pour cette offre à 30 dollars par mois.

La lenteur de l'adoption de Copilot et la croissance inégale du cloud ont renforcé les inquiétudes des investisseurs quant au retour sur investissement des dépenses considérables de Microsoft en matière d'IA. Son action a chuté de 12% cette année, après avoir enregistré sa plus forte baisse trimestrielle depuis la crise financière de 2008 entre janvier et mars.

Cette initiative s'inscrit dans le prolongement du projet d'Accenture visant à proposer Copilot à pas moins de 300 000 employés d'ici 2024. L'entreprise s'est imposée comme l'une des plus dynamiques en matière d'adoption de l'IA, allant même jusqu'à lier les promotions aux postes de direction à l'utilisation de cette technologie, selon les médias.

Charles Lamanna, responsable des applications M365 et de la plateforme Copilot chez Microsoft, a déclaré à Reuters que les efforts visant à proposer plusieurs modèles d'IA, notamment ceux d'Anthropic et des outils tels que “Critique” (qui utilise un modèle pour vérifier les résultats d'un autre), contribuent à stimuler la demande.

Microsoft a récemment promu de manière agressive la technologie d'Anthropic auprès de ses clients, dans le but de réduire sa dépendance vis-à-vis d'OpenAI tout en tirant parti de la demande pour les produits du créateur de Claude.

Un partenariat remanié dévoilé plus tôt lundi met fin à l'accès exclusif de Microsoft à la technologie d'OpenAI, ouvrant la voie au créateur de ChatGPT pour vendre ses produits sur des plateformes cloud concurrentes.

ACCENTURE MET EN AVANT LES GAINS DE PRODUCTIVITÉ GRÂCE À L'IA

Accenture a déclaré que le déploiement initial de Copilot avait porté ses fruits.

Environ 97% des employés ont déclaré que Copilot les avait aidés à accomplir leurs tâches routinières jusqu'à 15 fois plus rapidement, tandis que 53% ont fait état de gains de productivité importants, selon une enquête interne menée par l'entreprise auprès de 200 000 utilisateurs.

“Nos équipes effectuent déjà un travail à plus forte valeur ajoutée grâce à cet outil”, a déclaré Julie Sweet, directrice générale d'Accenture.

Ces remarques font suite à des rapports récents qui ont semé le doute quant aux gains de productivité liés à l'IA.

Une enquête menée auprès de près de 6 000 cadres supérieurs d'entreprises américaines, britanniques, allemandes et australiennes, publiée en février par le Bureau national de recherche économique, a révélé que près de 90% d'entre eux estimaient que l'IA n'avait eu aucun impact sur l'emploi ou la productivité au cours des trois dernières années.