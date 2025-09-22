Accenture souhaite acquérir le groupe français Orlade
Cette acquisition renforcerait la capacité d'Accenture à réaliser des projets d'envergure et de long terme, dans les secteurs des centrales nucléaires, des infrastructures énergétiques, le transport ferroviaire, les systèmes de défense ou l'aérospatial.
Orlade et ses filiales apporteraient l'expertise d'environ 200 professionnels, dont la plupart sont basés à Paris et à Bordeaux.
Les sites internationaux du groupe comprennent Montréal (Canada) et Brisbane (Australie).
Koen Deryckere, président d'Accenture France et Benelux, déclare : 'Cette acquisition consoliderait notre position en France et renforcerait notre capacité à accompagner nos clients à réinventer la manière dont ils planifient et réalisent des projets de grande envergure dans les secteurs de l'énergie, des utilités, du rail, de l'aérospatial et de la défense.'
