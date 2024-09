Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accenture: signe un contrat de 90 M$ avec la CISA information fournie par Cercle Finance • 26/09/2024 à 14:58









(CercleFinance.com) - Accenture Federal Services a remporté un contrat principal de 90 millions de dollars pour fournir un soutien en matière d'analyse de données et de recherche et d'analyse des vulnérabilités à la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA).



La durée du contrat CISA CSD VM Insights est d'un an avec quatre années d'option.



' Accenture Federal Services apprécie notre travail avec la CISA pour aider à garantir que les hauts dirigeants des ministères, des agences et du secteur privé à travers les États-Unis comprennent leur rôle dans la réduction de la probabilité et de l'impact d'une compromission potentiellement dommageable ', a déclaré Ron Ash, DG d'Accenture Federal Services.





