Accenture s'associe avec NTT Docomo Global pour l'UWI
information fournie par Zonebourse 06/01/2026 à 16:32

Accenture annonce s'associer avec NTT Docomo Global pour développer et étendre l'Universal Wallet Infrastructure (UWI), une "plateforme révolutionnaire conçue pour fournir des services de confiance numériques de niveau entreprise".

Le groupe de conseil en technologie explique combiner sa "vaste expérience en stratégie technologique, données et IA avec les forces éprouvées de NTT Docomo Global dans les opérations d'infrastructure réseau et les technologies internet avancées".

L'infrastructure développée conjointement par les deux groupes permet aux organisations d'émettre, de vérifier et de gérer des identifiants et des jetons à travers l'identité numérique, la monnaie, les actifs et les documents.

Assurant ainsi une interopérabilité fluide entre entreprises, gouvernements, industries et régions géographiques, elle favorise l'innovation, protège le consentement des utilisateurs et ouvre de nouvelles sources de revenus tout en respectant les normes réglementaires.

