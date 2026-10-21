Accenture s'allie à TUV SUD pour la certification de l'IA physique

A l'occasion de NVIDIA GTC Berlin 2026, Accenture annonce collaborer avec TUV SUD, groupe allemand de services d'essais, d'inspection et de certification, afin d'accélérer les processus de certification indépendante des systèmes d'automatisation industrielle utilisant les technologies de NVIDIA.

Les deux entreprises présentent un concept commun baptisé "Physical AI Safety Suite", destiné à permettre aux industriels de déployer plus rapidement et en toute sécurité des équipements reposant sur l'intelligence artificielle physique, notamment des robots mobiles autonomes, aux côtés des salariés.

S'appuyant sur des jumeaux numériques, des agents d'intelligence artificielle et des simulations, cette solution vise à accélérer l'automatisation des usines et des entrepôts, un levier essentiel pour améliorer la productivité industrielle.

Selon les estimations de TUV SUD, ce processus numérique pourrait permettre de démarrer la production jusqu'à 30% plus rapidement. La solution réduit notamment les contraintes liées aux installations physiques et permet également aux entreprises d'identifier et de résoudre plus tôt les problèmes de sécurité et de conformité.

"Trop souvent, les entreprises ne vérifient la conformité de leurs projets d'automatisation aux normes industrielles qu'une fois les équipements, l'agencement des installations et les processus de travail déjà définis", souligne Sarat Maitin, supply chain and engineering lead d'Accenture pour l'Europe centrale et orientale.

"La Physical AI Safety Suite permet d'effectuer ces vérifications plus en amont, à un stade où les entreprises peuvent encore prévenir les incidents de sécurité et éviter des modifications coûteuses. Elle permet également d'assurer une surveillance continue des installations automatisées", ajoute-t-il.