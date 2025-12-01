Accenture s'allie à OpenAI pour accélérer l'adoption de l'IA en entreprise
information fournie par Zonebourse 01/12/2025 à 16:50
Julie Sweet, présidente-directrice générale d'Accenture, estime que cette alliance permettra 'd'accélérer la réinvention des entreprises et leurs performances grâce à la combinaison de l'expertise d'Accenture et des technologies de pointe d'OpenAI'.
Accenture utilisera notamment OpenAI AgentKit pour concevoir et déployer rapidement des agents personnalisés capables d'automatiser certaines fonctions comme le service client, la chaîne d'approvisionnement ou les ressources humaines.
Enfin, le groupe accompagnera OpenAI dans la mise à l'échelle mondiale de ses propres opérations, renforçant ainsi sa position de partenaire privilégié des entreprises dans le domaine de l'IA.
Valeurs associées
|257,400 USD
|NYSE
|+2,97%
