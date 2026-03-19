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Accenture resserre en hausse ses objectifs annuels
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 13:35

Fort d'une publication trimestrielle marquée par un BPA un peu meilleur que prévu et des prises de commandes record, le groupe de conseil et de technologie Accenture fait part d'un resserrement à la hausse de ses objectifs de BPA et de revenus pour l'exercice en cours.

Il publie au titre de son 2e trimestre 2025-2026 un BPA en hausse de 4% à 2,93 USD, dépassant de 3% l'estimation moyenne des analystes, pour une marge opérationnelle en amélioration de 30 points de base à 13,8%.

Ses revenus se sont accrus de 8% à 18 MdsUSD ( 4% en monnaies locales), tandis que ses nouvelles commandes ont augmenté de 6% pour atteindre un niveau record de 22,1 MdsUSD ( 1% en monnaies locales).

"Nous avons enregistré un nombre record de 41 clients ayant réalisé des commandes trimestrielles supérieures à 100 MUSD. Nos revenus se situent dans le haut de notre fourchette prévisionnelle", souligne sa CEO Julie Sweet.

"Nous continuons de gagner des parts significatives sur un marché concurrentiel. Nous accélérons notre collaboration avec nos clients pour déployer l'IA avancée à l'échelle de leur entreprise et nous constatons une forte croissance tirée par l'IA", poursuit-elle.

Pour l'exercice en cours, Accenture vise désormais un BPA ajusté de 13,65 à 13,90 USD (et non plus de 13,52 à 13,90 USD) et une croissance des revenus de 3 à 5% en monnaies locales (et non plus de 2% à 5%).

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