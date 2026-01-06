 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Accenture renforce son pôle IA par l'acquisition du britannique Faculty
information fournie par Zonebourse 06/01/2026 à 11:42

Le géant du conseil Accenture annonce le rachat de Faculty, spécialiste reconnu de l'intelligence artificielle (IA) et de la sûreté des modèles, afin d'accélérer la transformation de ses clients par l'intelligence décisionnelle.

Accenture a conclu un accord pour acquérir Faculty, une société britannique pionnière dans les services d'intelligence artificielle et les produits d'aide à la décision. Cette opération intègre plus de 400 experts, dont des scientifiques de données, et permet à Accenture d'adopter le logiciel Frontier, un outil d'optimisation et de simulation avancée déjà utilisé par des acteurs comme Novartis pour la planification d'essais cliniques.

Marc Warner, jusqu'alors p.-d.g. de Faculty, rejoindra le comité de direction mondiale d'Accenture en tant que directeur de la technologie.

Faculty se distingue par son expertise en matière de sécurité de l'IA, collaborant avec des laboratoires de pointe tels qu'OpenAI et Anthropic pour garantir des systèmes éthiques et explicables.

Julie Sweet, p.-d.g. d'Accenture, souligne que cette acquisition permettra d'apporter une "IA de confiance au coeur des activités de nos clients". Ce mouvement stratégique inclut également l'expansion mondiale du programme de formation de Faculty, facilitant la transition des chercheurs académiques vers le secteur industriel.

Accenture a signé une progression de 1,5% hier à New York.



Valeurs associées

ACCENTURE-A
263,960 USD NYSE +1,55%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo de Live Nation Entertainment
    France: Le géant américain Live Nation rachète Paris La Défense Arena
    information fournie par Reuters 06.01.2026 12:38 

    Le géant américain Live Nation Entertainment ‍a signé un accord pour acquérir la salle couverte Paris ‌La Défense Arena, ont annoncé mardi les entreprises impliquées ​dans la transaction. L'opération, dont le ⁠montant n'a pas été communiqué, a été conclu par ⁠la ... Lire la suite

  • Discrimination LGBT+: des associations portent plainte contre Meta et son patron ( AFP / Justin TALLIS )
    Discrimination LGBT+: des associations portent plainte contre Meta et son patron
    information fournie par AFP 06.01.2026 12:30 

    Des associations LGBT+ ont annoncé mardi avoir déposé plainte devant le procureur de Paris contre le géant américain de la tech Meta et son patron Mark Zuckerberg pour injures et discriminations homophobes et transphobes. Les associations Mousse, Stop Homophobie, ... Lire la suite

  • New York: des manifestants devant le tribunal où comparaît Maduro
    New York: des manifestants devant le tribunal où comparaît Maduro
    information fournie par AFP Video 06.01.2026 12:05 

    Des dizaines de manifestants favorables ou opposés à l'intervention américaine au Venezuela se sont rassemblés lundi devant un tribunal fédéral de New York, où le président vénézuélien déchu Nicolas Maduro comparaissait pour sa première audience judiciaire.

  • Le pape Léon XIV ferme la Porte Sainte à la fin de l'année jubilaire 2025
    Le pape Léon XIV ferme la Porte Sainte à la fin de l'année jubilaire 2025
    information fournie par AFP Video 06.01.2026 12:04 

    Le pape Léon XIV a fermé mardi la Porte Sainte de la basilique Saint-Pierre pour marquer la fin de l'année jubilaire 2025. La porte avait été ouverte en décembre 2024 par son prédécesseur, le pape François, décédé en avril.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank