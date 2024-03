Accenture réduit ses prévisions annuelles

(AOF) - Accenture est attendu en baisse à Wall Street et fait trébucher son concurrent Capgemini à Paris après avoir lancé un avertissement. Sur l'exercice en cours, le groupe de conseil en management, technologies et externalisation table désormais sur un bénéfice par action ajusté compris entre 11,97 dollars et 12,2 dollars contre de 11,97 dollars à 12,32 dollars auparavant. Le concurrent de Capgemini cible une progression de 1% à 3% de ses revenus à taux de change constants contre de 2% à 5% précédemment.

Au deuxième trimestre, clos fin février, le groupe de conseil en management, technologies et externalisation a réalisé un bénéfice net, part du groupe, de 1,676 milliard de dollars, soit 2,63 dollars par action, à comparer avec 1,52 milliard de dollars, soit 2,39 dollars par action, un an plus tôt. Il est ressorti à 2,77 dollars en données ajustées alors que le marché anticipait 2,66 dollars par action.

Dans le même temps, le chiffre d'affaires est resté globalement stable à 15,8 milliards de dollars.

Sur le plan commercial, Accenture a enregistré 21,6 milliards de dollars commandes, dont 10,5 milliards pour le consulting et 11,1 milliards de dollars pour l'infogérance.