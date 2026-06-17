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Accenture recule après que la banque d'affaires BNP Paribas a abaissé son objectif de cours
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 21:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 juin - ** L'action de la société de conseil en informatique Accenture ACN.N recule de 5,1 % à 157,03 dollars

** BNP Paribas abaisse son objectif de cours sur ACN de 210 $ à 180 $, ce qui représente tout de même une hausse d'environ 9 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** "Nous attendons que la société donne des signes clairs d’une reprise de la croissance tirée par la demande avant d’adopter une vision plus positive, malgré l’opportunité de valeur qui se profile alors que les estimations semblent avoir atteint leur niveau plancher, avec de légères révisions à la hausse possibles" - société de courtage

** 18 des 30 sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation "acheter" ou supérieure, 11 "conserver" et une "vendre"; leur objectif de cours médian est de 237 $ – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, le titre affichait une baisse d’environ 38 % depuis le début de l’année

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