Accenture: réalise un investissement dans 1910 Genetics

(CercleFinance.com) - Accenture a investi, par l'intermédiaire d'Accenture Ventures, dans 1910 Genetics, une société de biotechnologie qui fait progresser la découverte de médicaments à petites et grandes molécules grâce à une plateforme d'IA.



Dans le cadre de cet investissement, Accenture et 1910 collaboreront pour aider les clients de l'industrie biopharmaceutique à accélérer l'identification de cibles médicamenteuses, à réduire les coûts et à fournir des thérapies meilleures et plus abordables aux patients.



La plateforme propriétaire Input-Transform-Output de 1910 est une solution d'IA évolutive de bout en bout conçue pour fournir de meilleurs candidats médicaments avec des applications dans toutes les modalités et tous les domaines thérapeutiques.



La plateforme permet aux équipes de découverte de médicaments d'identifier des cibles de haute précision, d'optimiser la conception des molécules et de mener des simulations avancées tout au long du processus de R&D.



'En facilitant la prise de décision basée sur les données, elle peut augmenter la probabilité de succès clinique, tout en raccourcissant les cycles d'itération expérimentale et en réduisant le coût global du développement des médicaments' explique le groupe.



' Il est essentiel d'adopter une approche basée sur l'IA afin de réinventer le processus de découverte et de développement de médicaments ', a déclaré Tom Lounibos, responsable mondial d'Accenture Ventures.





