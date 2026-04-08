Accenture réalise l'acquisition de Keepler Data Tech en Espagne
information fournie par Zonebourse 08/04/2026 à 11:25
Cette acquisition permettra à Accenture d'étendre ses capacités à accompagner ses clients de tous les secteurs dans la transformation de leurs processus métiers grâce à des solutions d'IA.
Keepler propose des solutions d'IA et de données couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis la définition d'une stratégie de données et la mise en place d'infrastructures de données natives du cloud jusqu'au déploiement d'analyses avancées, d'IA générative et d'IA agentique.
Plus de 240 professionnels de Keepler rejoindront Accenture. L'entreprise, présente à Madrid, Londres et Lisbonne, dispose d'une équipe composée notamment d'architectes techniques, de data scientists, d'analystes et d'ingénieurs logiciels.
" L'intégration de Keepler à Accenture renforce nos capacités globales en matière d'IA et de données, ainsi que nos solutions d'IA agentielle. Conjuguée à notre expertise sectorielle, fonctionnelle et technologique approfondie, cette expertise nous permet d'accompagner nos clients dans la transformation de leurs organisations en exploitant pleinement le potentiel de l'IA " a déclaré Mercedes Oblanca, responsable de l'unité de marché Espagne et Portugal chez Accenture.
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