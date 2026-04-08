 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Accenture réalise l'acquisition de Keepler Data Tech en Espagne
information fournie par Zonebourse 08/04/2026 à 11:25

Accenture annonce l'acquisition de Keepler Data Tech, une entreprise espagnole spécialisée dans l'IA et les données natives du cloud.

Cette acquisition permettra à Accenture d'étendre ses capacités à accompagner ses clients de tous les secteurs dans la transformation de leurs processus métiers grâce à des solutions d'IA.

Keepler propose des solutions d'IA et de données couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis la définition d'une stratégie de données et la mise en place d'infrastructures de données natives du cloud jusqu'au déploiement d'analyses avancées, d'IA générative et d'IA agentique.

Plus de 240 professionnels de Keepler rejoindront Accenture. L'entreprise, présente à Madrid, Londres et Lisbonne, dispose d'une équipe composée notamment d'architectes techniques, de data scientists, d'analystes et d'ingénieurs logiciels.

" L'intégration de Keepler à Accenture renforce nos capacités globales en matière d'IA et de données, ainsi que nos solutions d'IA agentielle. Conjuguée à notre expertise sectorielle, fonctionnelle et technologique approfondie, cette expertise nous permet d'accompagner nos clients dans la transformation de leurs organisations en exploitant pleinement le potentiel de l'IA " a déclaré Mercedes Oblanca, responsable de l'unité de marché Espagne et Portugal chez Accenture.

Valeurs associées

ACCENTURE-A
197,390 USD NYSE -0,77%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 08.04.2026 12:18 

    Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 2,52% pour le Dow Jones .DJI , de 2,68% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 3,44% pour le Nasdaq .IXIC : * SECTEUR ... Lire la suite

  • Cessez-le-feu entre Etats-Unis et Iran: réactions de manifestants à New York et Washington
    Cessez-le-feu entre Etats-Unis et Iran: réactions de manifestants à New York et Washington
    information fournie par AFP Video 08.04.2026 12:15 

    Des manifestants contre la guerre au Moyen Orient rassemblés à New York et à Washington ont réagi mardi après que le président américain Donald Trump a annoncé une pause de deux semaines dans les bombardements sur l’Iran.

  • Liban: une frappe israélienne touche un bâtiment près de Tyr
    Liban: une frappe israélienne touche un bâtiment près de Tyr
    information fournie par AFP Video 08.04.2026 12:14 

    Images montrant le moment où une frappe israélienne touche un bâtiment dans le village d'Abbassiyé, à la périphérie de la ville de Tyr, dans le sud du Liban, après un avertissement israélien. Israël a repris ses frappes dans le sud du Liban mercredi, alors que ... Lire la suite

  • Le secteur mondial du lithium s'intéresse aux salines argentines pour tester une nouvelle technologie clé
    Eramet affirme conserver le soutien de ses principaux actionnaires
    information fournie par Reuters 08.04.2026 12:06 

    ‌Eramet a déclaré mercredi ​que ses principaux actionnaires avaient renouvelé leur confiance ​dans la direction et leur ​soutien à ⁠la stratégie de redressement ‌du groupe minier français en difficulté, après ​des ‌informations de presse indiquant ⁠que la famille ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank