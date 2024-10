Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accenture: réalise l'acquisition de Joshua Tree Group information fournie par Cercle Finance • 15/10/2024 à 12:45









(CercleFinance.com) - Accenture a fait l'acquisition de Joshua Tree Group (JTG), une société de conseil en chaîne d'approvisionnement spécialisée dans la performance des centres de distribution.



L'acquisition aidera Accenture à rendre ses centres de distribution plus productifs et plus efficaces pour ses clients du commerce de détail, des biens de consommation et d'autres industries axées sur les produits.



Cette acquisition étend également les capacités d'Accenture à concevoir et à construire des chaînes d'approvisionnement plus autonomes, où les outils alimentés par l'IA améliorent la productivité du travail, la gestion des stocks et l'exécution des clients.



'L'un des principaux services de JTG est l'encadrement et la formation du personnel dans l'entrepôt. JTG combine des services de gestion des travailleurs sur site et d'engagement de la direction avec des outils d'analyse avancés pour surveiller les performances et établir des routines de travail intelligentes' indique le groupe.





Valeurs associées ACCENTURE-A 364,87 USD NYSE +1,15%