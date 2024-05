Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accenture: rachat de Partners in Performance en Australie information fournie par Cercle Finance • 22/05/2024 à 14:30









(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé mercredi avoir trouvé un accord en vue de faire l'acquisition de Partners in Performance, un cabinet de conseil en stratégie australien, pour un montant resté secret.



Créé en 1996 à Melbourne, le cabinet de conseil en management emploie autour de 400 personnes sur des projets conduits au sein des cinq continents.



Le rachat de cette entreprise, qui a développé ses propres outils en matière d'analyse des données et d'IA, doit notamment lui permettre de renforcer son expertise dans les secteurs minier, métallurgique, pétrogazier et chimique, ainsi que dans les services aux collectivités.



Partners in Performance s'est spécialisée, entre autres, dans l'optimisation des coûts, l'amélioration de la productivité, la mise en oeuvre de projets capitalistiques, la transition énergétique et la décarbonation.





