Accenture propose un nouveau campus dans l'Andhra Pradesh, en Inde, et envisage d'y créer 12 000 emplois
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 12:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Rishika Sadam et Haripriya Suresh

La société de conseil en technologie Accenture ACN.N a proposé d'établir un nouveau campus dans l'État d'Andhra Pradesh, dans le sud de l'Inde, dans le but d'ajouter à terme environ 12 000 emplois à sa main-d'œuvre en Inde, ont déclaré à Reuters trois sources familières avec le sujet.

Cette initiative fait suite à des accords similaires conclus par les sociétés informatiques Tata Consultancy Services

TCS.NS et Cognizant CTSH.O , qui tirent parti d'une nouvelle politique de l'État offrant des terrains loués à 0,99 roupie (0,0112) l'acre aux grandes entreprises désireuses de créer des emplois.

L'Inde est déjà la plus grande base d'employés d'Accenture au niveau mondial, avec plus de 300 000 de ses 790 000 employés basés dans le pays.

Dans le cadre de la proposition examinée par le gouvernement de l'État, Accenture a demandé un terrain d'environ 10 acres dans la ville portuaire de Visakhapatnam à des conditions similaires, ont déclaré les sources, qui ont requis l'anonymat en raison du caractère privé de l'affaire.

Accenture n'a pas répondu à la demande de commentaire de Reuters .

Le gouvernement de l'Andhra Pradesh est impatient d'accueillir Accenture, a déclaré un fonctionnaire de l'État, ajoutant que même si les approbations peuvent prendre du temps, la proposition devrait être approuvée.

"Ce n'est pas une demande déraisonnable de la part d'Accenture, et la proposition sera acceptée", a déclaré le fonctionnaire sous couvert d'anonymat.

Le montant qu'Accenture a l'intention d'investir dans la création du campus n'est pas encore connu.

TCS et Cognizant ont obtenu des baux fonciers dans le cadre de la politique de construction de campus qui pourraient générer environ 20 000 emplois à Visakhapatnam. Cognizant investira 183 millions de dollars, tandis que TCS a réservé un peu plus de 154 millions de dollars pour son installation.

Les entreprises technologiques sont de plus en plus nombreuses à étendre leur site vers des villes indiennes plus petites afin de profiter des coûts moins élevés des terrains, des loyers et des salaires. Après la pandémie, nombre d'entre elles estiment qu'il est plus facile d'embaucher localement dans les villes de niveau 2, inversant ainsi la tendance antérieure qui consistait à faire migrer les travailleurs vers les grands centres technologiques.

Cette décision intervient alors que le président américain Donald Trump a modifié sa politique en imposant une taxe de 100 000 dollars pour les nouveaux visas H-1B, largement utilisés par les entreprises technologiques pour embaucher des talents étrangers qualifiés. Cette mesure devrait nuire au secteur des technologies de l'information, qui est de loin le principal bénéficiaire des visas H-1B l'année dernière.

Le secteur est également confronté à l'incertitude, car les clients pourraient retarder ou renégocier les contrats alors que les États-Unis débattent d'une proposition de taxe de 25 % sur les entreprises américaines qui utilisent des services d'externalisation.

(1 $ = 88,7500 roupies indiennes)

Valeurs associées

ACCENTURE-A
240,000 USD NYSE +0,06%
COGNIZANT TECH SO-A
68,1600 USD NASDAQ +1,82%
