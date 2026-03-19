Accenture-Prévision de CA au T3 inférieure aux attentes, prudence des clients sur les dépenses IT

Accenture ACN.N a fair état jeudi d'une prévision de chiffre d'affaires trimestriel inférieure aux attentes, ses clients restant prudents quant aux dépenses liées aux grands projets de transformation informatique dans un contexte économique incertain.

Le fournisseur de services informatiques basé à Dublin évolue dans un environnement économique difficile, les clients retardant les grands projets de transformation numérique et privilégiant le contrôle des coûts ainsi que des initiatives à court terme.

Accenture prévoit une baisse de 1% de son chiffre d'affaires en 2026 en raison d'un ralentissement de ses activités avec le gouvernement fédéral, les agences réduisant leurs dépenses et réorientant leurs budgets.

Selon les analystes, l'intelligence artificielle devrait soutenir la croissance à long terme, mais la faiblesse de la demande liée à la prudence des clients ne devrait pas se redresser complètement avant 2028.

Accenture s'attend à enregistrer un chiffre d'affaires compris entre 18,35 et 19,00 milliards de dollars (16 et 16,56 milliards d'euros) pour son troisième trimestre, le point médian ressortant légèrement en dessous des 18,72 milliards attendus en moyenne par les analystes, selon les données LSEG.

Le groupe a indiqué que ses prévisions reflètent sa meilleure estimation de l’impact potentiel du conflit au Moyen-Orient.

Le chiffre d’affaires de la société a augmenté de 8,3% à 18,04 milliards de dollars au deuxième trimestre, dépassant les attentes.

Le bénéfice par action est ressorti 2,93 dollars, contre 2,82 dollars il y a un an.

Les nouvelles commandes ont augmenté de 6% pour atteindre 22,1 milliards de dollars au deuxième trimestre.

L'action perdait plus de 3% en avant-Bourse.

(Rédigé par Anhata Rooprai, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)