Accenture: partenariat stratégique avec Qatar Airways dans l'IA
information fournie par Cercle Finance 13/08/2025 à 11:46
L'initiative 'AI Skyways' exploitera l'IA pour repenser un large éventail d'activités de Qatar Airways, allant du service client à l'efficacité opérationnelle en passant par le développement personnel des employés, les questions environnementales et la performance globale du groupe.
Le partenariat portera également sur l'utilisation de l'IA en matière d'analyse de données en temps réel, avec l'objectif d'améliorer les capacités de prise de décision et la réactivité opérationnelle.
Valeurs associées
|237,810 USD
|NYSE
|-0,34%
