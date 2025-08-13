Accenture: partenariat stratégique avec Qatar Airways dans l'IA information fournie par Cercle Finance • 13/08/2025 à 11:46









(Zonebourse.com) - Accenture a annoncé mercredi avoir conclu un partenariat stratégique avec Qatar Airways autour d'un projet baptisé 'AI Skyways' visant à renforcer la position de la compagnie en tant que leader de l'adoption de l'intelligence artificielle (IA) dans le secteur aérien et à développer ses capacités technologiques.



L'initiative 'AI Skyways' exploitera l'IA pour repenser un large éventail d'activités de Qatar Airways, allant du service client à l'efficacité opérationnelle en passant par le développement personnel des employés, les questions environnementales et la performance globale du groupe.



Le partenariat portera également sur l'utilisation de l'IA en matière d'analyse de données en temps réel, avec l'objectif d'améliorer les capacités de prise de décision et la réactivité opérationnelle.





Valeurs associées ACCENTURE-A 237,810 USD NYSE -0,34%