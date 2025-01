Accenture: partenariat avec Meiji Yasuda Life Insurance information fournie par Cercle Finance • 16/01/2025 à 10:05









(CercleFinance.com) - Accenture et Meiji Yasuda Life Insurance Company annoncent un partenariat visant une transformation numérique globale d'ici 2030.



Accenture intégrera des technologies, dont l'IA générative, pour optimiser la productivité et l'innovation chez Meiji Yasuda, notamment via des assistants numériques comme 'MY Palette', déjà déployé auprès de 36 000 commerciaux.



Ce partenariat inclut une formation à grande échelle pour développer les compétences en IA et former 300 futurs leaders.



Cette initiative vise à personnaliser les services, améliorer la satisfaction client et répondre aux défis liés au vieillissement de la population et à la baisse des naissances au Japon.







Valeurs associées ACCENTURE-A 349,71 USD NYSE +0,19%