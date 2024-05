Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accenture: partenaire officiel de la NFL aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 07/05/2024 à 14:56









(CercleFinance.com) - Accenture annonce un partenariat avec la Ligue nationale de football (NFL) aux Etats-Unis, faisant d'Accenture le 'partenaire officiel de conseil en affaires et en technologie de la NFL'.



Ainsi, tout au long de ce partenariat qui s'étirera sur cinq ans, la NFL exploitera l'expertise d'Accenture pour contribuer à façonner l'avenir du football.



'À mesure que le jeu continue d'évoluer, nous nous appuierons sur les connaissances et l'expertise d'Accenture pour élever divers domaines de notre activité au profit de notre jeu et de nos fans', a déclaré Tracie Rodburg, vice-présidente principale de la gestion des sponsors de la NFL.







Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate -0.09% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE 0.00%