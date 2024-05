Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accenture: le titre recule, victime d'une dégradation information fournie par Cercle Finance • 15/05/2024 à 17:02









(CercleFinance.com) - Le titre Accenture cède du terrain mercredi à la Bourse de New York, Deutsche Bank disant s'inquiéter de possibles pertes de marché du géant américain du conseil en technologies.



Autour de 11h00 (heure de Wall Street), l'action perd 1,2% quand le S&P 500 gagne 0,7%.



Après la trajectoire positive signée ces deux dernières années, l'analyste redoute qu'Accenture ne perde dorénavant des parts de marché au profit de ses concurrents dans un secteur qui apparaît sous pression.



De son point de vue, les perspectives de l'entreprise demeurent défavorables, avec la possibilité de nouvelles révisions à la baisse des prévisions du marché, prévient-il.



Quant à l'IA générative, l'intermédiaire craint, à en croire ses contacts dans le secteur, que l'émergence de cette nouvelle technologie n'ait pas les effets majeurs escomptés sur l'activité du groupe à court ou moyen terme.



DB ramène en conséquence sa recommandation de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours réduit de 409 à 295 dollars.





Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate -0.69% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE -0.32%