Accenture: lance la solution cloud ADVANCE avec SAP information fournie par Cercle Finance • 20/05/2025 à 16:35









(CercleFinance.com) - Accenture annonce le lancement, avec SAP, de ADVANCE, présenté comme une offre conjointe destinée aux entreprises à forte croissance réalisant jusqu'à 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel.



Cette solution vise à accélérer leur transformation digitale vers le cloud grâce à des services préconfigurés intégrant SAP Business Suite et l'expertise d'Accenture en innovation et gestion opérationnelle.



ADVANCE propose des solutions adaptées par secteur et fonction, exploitant l'IA pour moderniser les processus financiers, achats, chaîne d'approvisionnement et gestion des ressources humaines en 6 à 12 mois, tout en offrant des analyses de données contextuelles et des résultats prévisibles.



Accenture investira dans une équipe dédiée pour accompagner ces clients avec des experts certifiés SAP SaaS, en collaboration étroite avec SAP.



Cette initiative vise à offrir aux entreprises à forte croissance agilité, résilience et rapidité pour répondre aux défis et opportunités actuels.





Valeurs associées ACCENTURE-A 319,240 USD NYSE -0,02%