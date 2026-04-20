Accenture lance Agentic Factory avec Avanade et Microsoft
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 13:04
La solution dépasse les outils traditionnels d'analyse et de supervision en intégrant des agents capables d'assister les équipes sur le terrain lors de diagnostics et de dépannages. Elle analyse les données opérationnelles, les historiques machines et les performances de production afin d'identifier les causes probables des dysfonctionnements et de recommander des actions correctives.
Les premiers déploiements chez Kruger et Nissha Metallizing Solutions servent de phase de validation avant une disponibilité générale prévue plus tard en 2026.
Le système facilite également la création de tickets de maintenance et la gestion des pièces détachées, contribuant à améliorer l'efficacité opérationnelle des sites industriels.
" Les fabricants cherchent à réinventer leurs opérations de magasin grâce à l'IA pour améliorer la sécurité et la productivité ", a déclaré Tracey Countryman, responsable mondiale de la chaîne d'approvisionnement et de l'ingénierie chez Accenture.
" Notre système aide les superviseurs de production, les opérateurs de machines, les électriciens, les mécaniciens et les contrôleurs qualité à résoudre les problèmes plus rapidement et avec plus de confiance, tout en gardant le contrôle des décisions finales. "
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