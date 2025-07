Accenture: investit dans YearOne pour optimiser le développement logiciel information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 15:26









(Zonebourse.com) - Accenture annonce un investissement stratégique dans YearOne via Accenture Ventures. Cette start-up propose une plateforme d'intelligence logicielle alimentée par les données, visant à optimiser les performances des équipes de développement.



L'outil fournit une visibilité en temps réel sur les flux de travail et les écarts de productivité, avec des recommandations personnalisées basées sur l'IA.



Accenture utilisera cette solution pour améliorer l'efficacité de ses équipes et identifier les besoins en formation. YearOne rejoint le programme Project Spotlight d'Accenture Ventures, dédié aux technologies émergentes dans les domaines des données et de l'IA.





