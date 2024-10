Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accenture:investit dans Reality Defender information fournie par Cercle Finance • 22/10/2024 à 16:41









(CercleFinance.com) - Accenture annonce aujourd'hui avoir réalisé un investissement stratégique, par l'intermédiaire d'Accenture Ventures, dans Reality Defender, une société de cybersécurité primée par RSA Innovation et spécialisée dans la détection des deepfakes.



Ensemble, Accenture et Reality Defender équiperont les clients des secteurs des services financiers, des médias et de la haute technologie avec la capacité d'identifier, de détecter, de réagir et de prévenir rapidement les fraudes aux deepfakes.



Fondée en 2021 et basée à New York, Reality Defender fournit une détection contre les menaces avancées posées par les deepfakes et le contenu généré par l'IA.



Reality Defender a été nommée l'entreprise la plus innovante lors du concours RSA Innovation Sandbox de cette année. L'entreprise est également diplômée du FinTech Innovation Lab New York, un programme de 12 semaines cofondé et co-dirigé par Accenture.



' Notre investissement dans Reality Defender démontre notre ferme engagement à aider les clients à naviguer en toute confiance dans le paysage des menaces générées par l'IA, à atténuer la fraude financière et à maintenir l'intégrité de leurs communications numériques ', a déclaré Paolo Dal Cin, responsable mondial de la sécurité chez Accenture.





