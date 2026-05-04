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Accenture investit dans Netomi pour accélérer l'adoption de l'IA agentique
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 12:24

Accenture a investi dans Netomi, une entreprise leader dans le domaine des plateformes d'IA.

Dans le cadre de cet investissement, Accenture et Netomi nouent un partenariat stratégique visant à aider les entreprises à réinventer l'expérience client grâce aux systèmes d'IA agentique.

Cet investissement et ce partenariat permettront à Accenture de renforcer ses capacités en matière d'expérience client et de services, et d'intégrer la plateforme d'IA agentique de Netomi directement aux technologies et points de contact clients existants, sans interruption de service.

La plateforme de Netomi est spécifiquement conçue pour aider les entreprises à répondre aux clients avec précision et rapidité, et permettre aux agents de se concentrer sur des interactions complexes et pertinentes.

" L'IA agentique ouvre un chapitre entièrement nouveau pour l'expérience client ", a déclaré Ndidi Oteh, DG d'Accenture Song.

" La plateforme Netomi ne se contente pas d'accélérer le service ; elle renforce le lien entre les consommateurs et les marques auxquelles ils font confiance. Ensemble, nous donnons à nos clients les moyens de réinventer leur relation client - ??de manière fluide, responsable et à grande échelle - afin qu'ils puissent se développer sereinement dans un monde en constante évolution. "

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