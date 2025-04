Accenture: investit dans la société GoUpscale information fournie par Cercle Finance • 14/04/2025 à 11:32









(CercleFinance.com) - Accenture annonce un investissement, via Accenture Ventures, dans GoUpscale, une société singapourienne qui aide les entreprises de gestion de patrimoine en Asie à réinventer leurs stratégies de relation client et à améliorer leurs communications numériques.



La technologie de GoUpscale, fondée sur l'intelligence artificielle, transforme la création et la diffusion de documents traditionnels — comme les brochures, fiches techniques et rapports d'analyse de marché — en expériences interactives, numériques par nature, qui captent l'attention, suscitent l'engagement et renforcent la relation client.



En collaboration avec Accenture, cet investissement aidera GoUpscale à se développer sur de nouveaux marchés et à tirer parti de l'expertise d'Accenture en intelligence artificielle générative, de son expérience sectorielle et de ses données.



Les modalités de l'investissement n'ont pas été divulguées.







Valeurs associées ACCENTURE-A 284,200 USD NYSE -0,32%