Accenture: investit dans l'outil 'Aaru' alimenté par l'IA information fournie par Cercle Finance • 04/03/2025 à 17:23









(CercleFinance.com) - Accenture annonce avoir investi, via Accenture Ventures, dans Aaru, créateur d'un moteur de prédiction alimenté par l'IA simulant le comportement et les préférences des consommateurs.



Ce partenariat permettra à Accenture Song d'intégrer Lumen, le modèle phare d'Aaru pour le secteur privé, dans ses produits et services d'IA pour le développement de nouveaux produits, le marketing, la stratégie client et le service client.



La plateforme d'Aaru utilise des systèmes d'IA multi-agents pour créer des simulations précises du comportement humain en utilisant des données propriétaires et publiques.



Accenture rappelle que sa division Accenture Ventures investit régulièrement dans des technologies disruptives -comme avec Cresta, Martian et Writer- pour renforcer les capacités en données et IA de ses clients.





Valeurs associées ACCENTURE-A 344,03 USD NYSE -0,35%