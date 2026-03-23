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Accenture investit dans DaVinci Commerce
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 13:43

Accenture fait part d'un investissement dans DaVinci Commerce, un leader du commerce alimenté par l'IA agentique, "un canal en pleine émergence où les systèmes d'IA influencent de plus en plus la manière dont les produits sont découverts, évalués et achetés".

Selon Accenture, DaVinci Commerce utilise une IA agentique pour transformer les actifs de marque en expériences d'achat immersives natives de l'IA, pouvant fonctionner sur des réseaux de médias commerciaux, des places de marché numériques et des environnements pilotés par LLM.

De plus, un partenariat stratégique avec DaVinci Commerce permettra à Accenture Song d'aider ses clients à exploiter le commerce agentique sur toute la chaîne de valeur, de la découverte et du merchandising jusqu'au paiement, à la gestion et à la fidélisation.

"Cette collaboration reflète la demande croissante des marques souhaitant moderniser les plateformes de commerce et les stratégies de médias commerciaux pour un engagement piloté par l'IA", affirme le groupe de conseil en management et de services en technologie.

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